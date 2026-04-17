Bin immer für dich da: Daniel Aminati sendet Botschaft nach Tränen-Update von Patrice

Nachdem Patrice Aminati in einem tränenreichen Video von massiven Rückschlägen in ihrer Krebstherapie berichtet hat, bekundet Ex-Partner Daniel, dass er ihr beistehen will. "Ich bin immer für dich da", so der Moderator.
Trotz ihrer Trennung hält Daniel Aminati (52) an einem Versprechen fest: für seine schwer erkrankte Ex-Partnerin Patrice (30) da zu sein. Nachdem sie ihre Community am Mittwoch mit einem tränenreichen Video über die massiven Rückschläge ihrer Krebstherapie informiert hatte, reagiert ihr Ex-Partner nun mit einer öffentlichen Botschaft der Freundschaft und Unterstützung.