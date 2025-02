Billy Idol: Rocklegende kommt für vier Konzerte nach Deutschland

1 Auch mit fast 70 Jahren noch ein wasserstoffblondes Energiebündel: Billy Idol. Foto: MediaPunch/Action Press

In vier deutschen Städten ertönt in diesem Jahr der "Rebel Yell": Billy Idol tritt im Rahmen seiner "It's A Nice Day To... Tour Again!"-Tournee auf.











Achtung an alle Fans von Billy Idol (69): Blondiert die Haare nach, übt das Oberlippe-Fletschen und feilt an eurem "Rebel Yell": Denn der britische Rockstar beehrt bei seiner "It's A Nice Day To... Tour Again!"-Tournee auch Deutschland bald mit vier Auftritten. Los geht es am 18. Juni dieses Jahres auf der Waldbühne in Northeim. Am 27. Juni steht München auf dem Programm, wo Idol auf dem Königsplatz auftritt.