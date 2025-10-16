Der Billigfluganbieter Ryanair streicht bundesweit zahlreiche Verbindungen. Auch der Südwesten ist betroffen – darunter etwa der Flughafen Memmingen im Allgäu.
Die Streichpläne der irische Fluggesellschaft Ryanair treffen Baden-Württemberg nur minimal. Am Baden-Airpark fällt lediglich die Verbindung nach Tel Aviv weg, wie das irische Unternehmen mitteilte. Am Flughafen Memmingen fallen zwei Strecken weg, ebenfalls die nach Tel Aviv und die nach Riga. Das Ende der Verbindung in die lettische Hauptstadt hatte der bayerische Airport kürzlich selbst schon bekanntgegeben. Der Flughafen im Allgäu wird von vielen Menschen aus Baden-Württemberg genutzt.