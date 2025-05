Billie Lourd: Tochter erinnert an Carrie Fisher am Star Wars-Tag

"Möge der 4. mit Ihnen sein": Die 32-jährige Schauspielerin, Billie Lourd, postet in Gedenken an ihre berühmte Mutter Carrie Fisher einen bewegenden und äußerst privaten Schnappschuss.

Billie Lourd ehrte am inoffiziellen "Star Wars"-Feiertag, dem 4. Mai, ihre Mutter Carrie Fisher (1956-2016), Kult-Darstellerin der ursprünglichen Filmtrilogie. Die 32-jährige Schauspielerin teilte auf Instagram ein Bild von ihren Kindern, die ihre berühmte Oma in "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" von 1983 beobachten.

Am Fan-Feiertag des Film-Franchise sitzen Lourds vierjähriger Sohn Kingston Fisher und ihre zweijährige Tochter Jackson Joanne vor dem Fernseher und schauen ihrer Oma während des Kriegs der Sterne zu. Die Tochter, ebenfalls Schauspielerin (bekannt aus "American Horror Stories"), von Prinzessin Leia fotografierte die Szene und stellte sie ins Netz.

User zeigen sich gerührt in den Kommentaren: "Deine Mutter hat Generationen inspiriert - und jetzt können ihre Enkel sie strahlen sehen. Was für ein mächtiger Moment", schreibt ein Fan. Ein anderer postet: "Ihren Kindern ihr Vermächtnis zeigen, ist die richtige Erziehung. Wir lieben Carrie für immer, möge der 4. mit Ihnen und Ihrer wunderschönen Familie sein." Eine am 4. Mai gern genutzte Anspielung auf das Filmzitat "Möge die Macht mit dir sein".

Billie Lourd hält die Erinnerung an ihre Mutter seit deren Tod vor neun Jahren aufrecht. Im letzten Jahr teilte sie auf Instagram anlässlich Fishers Geburtstag: "Am Geburtstag meiner Mutter versuche ich jedes Jahr, sie so viel wie möglich zu feiern, aber heute wollte ich wirklich nur mit ihr feiern." In manchen Jahren lasse sie ihre Trauer die Wärme ihrer Liebe spüren, "manche Jahre macht sie mich wütend, manche Jahre fühle ich mich taub, aber heute, als ich aufwachte, fühlte ich mich einfach traurig. Ich wollte nicht feiern, ich wollte nur meine Mutter."

Fisher lebt nach ihrem Tod in den Filmen weiter

Carrie Fisher, die 2016 im Alter von 60 Jahren vier Tage nach einem Herzstillstand verstarb, wurde aufgrund ihrer denkwürdigen Rolle als Prinzessin Leia Organa in der "Star Wars"-Trilogie zu einer Ikone der Popkultur. Sie schlüpfte auch in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015) wieder in ihre Rolle. Filmmaterial, das vor ihrem Tod in "Star Wars: The Last Jedi" 2017 entstanden war und nicht verwendet wurde, plus Archivmaterial von Fisher wurden sogar noch für "Star Wars: The Rise of Skywalker" (2019) wiederverwendet.