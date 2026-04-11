Billie Jean King Cup: Entscheidung über weiteren Tennis-Abstieg im Doppel

1 Weil Ella Seidel ihr Einzel verlor, könnten Deutschlands Tennis-Frauen im Billie Jean King Cup nochmals absteigen. (Archivbild) Foto: Mathias Schulz/dpa

Im entscheidenden Relegationsspiel gegen Litauen schien für Deutschlands Tennis-Frauen eigentlich schon alles auf einem guten Weg. Die Entscheidung über einen Abstieg fällt nun aber im Doppel.











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Oeiras - Deutschlands Frauen-Tennisteam kann ein Debakel im Billie Jean King Cup jetzt nur noch im abschließenden Doppel abwenden. Im Relegationsspiel gegen Litauen stand es nach beiden Einzeln 1:1. Noma Noha Akugue hatte ihr Spiel gegen Andre Lukosiute zwar 6:4, 6:4 gewonnen. Weil aber Ella Seidel ihre Partie gegen Justina Mikulskyte nach schwacher Leistung 6:1, 3:6, 2:6 verlor, muss nun das abschließende Doppel über einen weiteren Abstieg der DTB-Auswahl entscheiden. Hier sollten am Nachmittag in Oeiras bei Lissabon Akugue und Nastasja Schunk auf Lukosiute/Mikulskyte treffen.