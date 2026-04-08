Billie Jean King Cup: Akugue sorgt für erfolgreichen Start von Frauen-Tennisteam

1 Noma Noha Akugue hat ihr Auftaktduell im Billie Jean King Cup gewonnen. Foto: Frank Molter/dpa

Beim Neustart in den Billie Jean King Cup gewinnt Noma Noah Akugue das erste Einzel für Deutschland gegen Portugal. Unmittelbar danach geht es mit dem nächsten Einzel weiter.











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Oeiras - Beim Neustart in den Billie Jean King Cup hat das deutsche Frauen-Tennisteam einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Im Startduell mit Portugal gewann Noma Noha Akugue das erste Einzel gegen Matilde Jorge mit 6:4, 7:5. Am Dienstagabend war die Partie wegen anhaltender Regenfälle in der Nähe von Lissabon im zweiten Satz unterbrochen worden. Bei der Fortsetzung am Mittwochmorgen drehte Akugue einen 2:5-Rückstand noch in einen glatten Sieg.