Billie Eilish und mehr: Grammys 2025: Diese Top-Acts treten auf

Die 67. Verleihung der Grammy Awards wird am 2. Februar in der Crypto.com-Arena in Los Angeles über die Bühne gehen (live auf CBS und Paramount+). Die Veranstaltung wird nicht nur Musikgrößen ehren, sondern nach den Waldbränden auch zu Spenden aufrufen. Die zuständige Recording Academy des wichtigsten US-Musikpreises hat am Freitag bekanntgegeben, wer auf der Bühne auch eine musikalische Darbietung abliefern wird.

Unter anderem werde Billie Eilish (23) zu den Grammys zurückkehren, wie es in einem Instagram-Post heißt. "Wir sind dankbar, dass Billie Eilish mit uns auf der Bühne steht, um ihre Musikerkollegen und andere von den jüngsten Waldbränden Betroffene zu unterstützen", wird erklärt. Und weiter: "Bei den 67. Grammy Awards geht es in diesem Jahr nicht nur darum, das Beste in der Musik zu feiern und zu ehren, sondern auch darum, zu zeigen, wie die Kraft der Musik dabei helfen kann, Menschen in Not wieder aufzubauen, aufzurichten und zu unterstützen."

Als weitere Acts wurden Shakira, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, Raye und Teddy Swims angekündigt.

Trotz der Waldbrände in Los Angeles gaben der CEO und die Vorsitzende der zuständigen Recording Academy Mitte Januar in einer Mitteilung an die Academy-Mitglieder bekannt, dass an der Verleihung festgehalten wird. "Unsere Herzen sind bei allen, die von den verheerenden Waldbränden in Los Angeles betroffen sind", erklärten Harvey Mason Jr. (56) und Tammy Hurt (60) in ihrem Statement.

In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden, um die öffentliche Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Region gewährleisten zu können, habe man sich dazu entschieden, dass die 67. Grammy-Verleihung am 2. Februar auf CBS wie geplant stattfinden wird. An dem Abend sollen Spenden für die Unterstützung der Hilfsmaßnahmen gesammelt werden. Als Reaktion auf die Krise hat die Recording Academy und die gemeinnützige Organisation MusiCares auch die "Los Angeles Fire Relief Effort"-Soforthilfe ins Leben gerufen, um betroffene Musikschaffende zu unterstützen.

Moderator und Favoritin

Moderiert wird der Abend von Komiker, Moderator und Schauspieler Trevor Noah (40). Superstar Beyoncé (43) geht bei der Verleihung als Favoritin ins Rennen. Die Sängerin, die mit ihrem Country-Album "Cowboy Carter" Erfolge feierte, ist in elf Kategorien nominiert, darunter "Aufnahme des Jahres", "Song des Jahres" und "Album des Jahres".