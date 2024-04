Sängerin Billie Eilish (22) macht immer wieder Schlagzeilen mit ihrer Sexulität. Nun sprach die zweifache Oscar-Preisträgerin in einem Interview mit dem Musik-Magazin "Rolling Stone" offen über ihre persönliche Einstellung zu Sex und Selbstbefriedigung. Sie nutzt beides offenbar dazu, um sich zu entspannen und eine bessere Verbindung zu ihrem Körper zu bekommen.

Billie Eilish entspannt beim Sex

Auf die Frage des Journalisten, was sie gerne tue, um sich zu entspannen, antwortete die 22-Jährige mit der schlichten Antwort "Sex" und führte das Theman anschließend noch weiter aus. Ihr sei es wichtig, das Thema offen zu diskutieren. "Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema", erklärt sie im Interview. "Als Frau habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Thema auf so seltsame Weise betrachtet wird. Es ist den Leuten so unangenehm, darüber zu reden, und sie finden es seltsam, wenn Frauen sich in ihrer Sexualität sehr wohl fühlen und damit kommunizieren können." Ihre Meinung nach sollte sich das ändern. Sie könne zur Entspannung "nichts mehr empfehlen".

Außerdem sei es ihr wichtig, auch offen über Masturbation zu sprechen, was für Frauen ebenfalls ein Tabu-Thema sei. Sich selbst zu befriedigen, habe sie selbstbewusster gemacht. Es sei ein "enormer, enormer Teil" ihres Lebens und eine große Hilfe: "Die Leute sollten sich einen runterholen, Mann. Ich kann es nicht genug betonen, als jemand mit extremen Körperproblemen und Dysmorphie, die ich mein ganzes Leben lang hatte."

"Ich sollte einen Doktortitel in Masturbation haben"

Sie selbst masturbiere gerne vor einem Spiegel. "Zum Teil, weil es heiß ist, aber auch, weil ich dabei eine so unverfälschte, tiefe Verbindung zu mir selbst und meinem Körper habe und eine Liebe zu meinem Körper empfinde, wie ich sie noch nie hatte", sagt Billie Eilish. "Ich muss sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man sich im Spiegel ansieht und denkt: 'Ich sehe gerade wirklich gut aus'. Man kann die Situation, in der man sich befindet, so gestalten, dass man gut aussieht. Man kann das Licht superdunkel machen, man kann ein bestimmtes Outfit tragen oder eine bestimmte Position einnehmen, die einem mehr schmeichelt." Abschließend erklärt sie: "Ich sollte einen Doktortitel in Masturbation haben."