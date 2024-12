Billboard Music Awards: Taylor Swift stellt neuen Rekord auf

1 Taylor Swift eilt von einem Erfolg zum nächsten. Foto: ddp/ZUMA

Taylor Swift ist die meistausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Billboard Music Awards. Am Donnerstag räumte sie gleich zehn weitere Preise ab.











Für Taylor Swift (35) gibt es derzeit kein Halten mehr: Die Sängerin hat bei den Billboard Music Awards am Donnerstagabend einen historischen Meilenstein erreicht. Mit zehn weiteren Auszeichnungen ist sie nun die meistdekorierte Künstlerin in der Geschichte der renommierten Preisverleihung. Wie das "Billboard"-Magazin berichtet, hat Swift damit insgesamt 49 Awards in ihrer bisherigen Karriere eingeheimst.