Billboard Latin Music Awards: Lateinamerikanische Musik – So zeigen sich die Stars auf dem roten Teppich

Lateinamerikanische Musik – So zeigen sich die Stars auf dem roten Teppich

16 Sängerin und Schauspielerin Danna bei den Billboard Latin Music Awards 2024. Foto: Getty Images via AFP/JASON KOERNER

Bei den Billboard Latin Music Awards 2024 gab es einiges zu sehen. Auf dem roten Teppich präsentierten sich die Künstler in glitzernden, funkelnden und schillernden Kleidern sowie zahlreichen extravaganten Outfits. Die größten Hingucker.











Link kopiert



Party mit Bad Bunny und Marshmello: Im Rahmen der Billboard Latin Music Awards werden die größten und erfolgreichsten Stars der lateinamerikanischen Musikszene geehrt. Bereits zum 31. Mal werden, wie auch bei den Billboard Music Awards, Preise in über vierzig verschiedenen Kategorien an bemerkenswerte Künstler vergeben. Rekordhalter sind der mexikanische Sänger Enrique Iglesias mit 47 und Shakira mit 44 Auszeichnungen. Beide gingen in diesem Jahr aber leer aus.