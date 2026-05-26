Mit "Janice STFU" stürmt Drake auf Platz eins der US-Charts - und schreibt dabei Musikgeschichte: 14 Nummer-eins-Hits bedeuten mehr als der "King of Pop" Michael Jackson erreichen konnte.

Drake (39) hat in dieser Woche in den US-Charts Billboard Hot 100 Geschichte geschrieben. Und das gleich mehrfach. Sein Song "Janice STFU" debütiert auf Platz eins der US-Singlecharts. Es ist Drakes 14. Nummer-eins-Hit. Dadurch überflügelt er keinen Geringeren als den "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) und hat nun die meisten Nummer-eins-Hit eines männlichen Solokünstlers, wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet. Jackson hatte 13 Mal die Spitze der Singlecharts erobern könnten.

"Janice STFU" stammt aus dem Album "Iceman", das am 15. Mai erschienen ist - einem von gleich drei Alben, die Drake zeitgleich veröffentlicht hat. Die anderen beiden tragen die Titel "Habibti" und "Maid of Honour". Sie belegen die Plätze eins, zwei und drei der Billboard-200-Albumcharts. Das ist in der rund 70-jährigen Geschichte der US-Albumcharts noch keinem Künstler zuvor gelungen.

Mit seiner 15. Nummer-eins-Platzierung für das Album "Iceman" übertraf er auch Jay-Z (56), der bisher den Rekord für die meisten Nummer-eins-Alben unter männlichen Solokünstlern und R&B-/Hip-Hop-Künstlern hielt. Drake zog zudem mit Taylor Swift bei den meisten Nummer-eins-Alben unter Solokünstlern gleich und liegt nun nur noch hinter den Beatles mit deren Rekord von 19 Nummer-eins-Alben.

40,7 Millionen Streams in einer Woche

Unter anderem auf 40,7 Millionen offizielle Streams kommt Drakes Track "Janice STFU" in der Woche vom 15. bis 21. Mai. Das bedeutet die zweiterfolgreichste Streaming-Woche des laufenden Jahres - nur Bad Bunnys (32) "DtMF" kam im Februar, nach seinem Auftritt in der Super-Bowl-Halbzeitshow, auf 43 Millionen Streams und damit mehr als Drake. Gleichzeitig ist "Janice STFU" die meistgestreamte R&B/Hip-Hop-Single seit Kendrick Lamars und SZAs "Luther" im März 2025.

Der Mann mit 90 Top-10-Hits

Mit "Janice STFU" an der Spitze platziert Drake gleich neun weitere Songs aus seinen neuen Alben in den Top 10 der Hot 100 - darunter "Ran to Atlanta" auf Platz zwei und "Whisper My Name" auf drei. Damit steigt die Gesamtzahl seiner Top-10-Hits in den Billboard Hot 100-Charts auf den neuen Rekordwert von 90, weit vor den 69 von Taylor Swift (36) auf Platz zwei.

Doch die vielleicht schwindelerregendste Zahl ist noch eine andere: 42 Songs platziert Drake gleichzeitig in Hot 100-Charts. Das übertrifft den bisherigen Rekord von Morgan Wallen (33), der im Mai 2025 37 Titel in den Hot 100 unterbringen konnte.