Mit "Janice STFU" stürmt Drake auf Platz eins der US-Charts - und schreibt dabei Musikgeschichte: 14 Nummer-eins-Hits bedeuten mehr als der "King of Pop" Michael Jackson erreichen konnte.
Drake (39) hat in dieser Woche in den US-Charts Billboard Hot 100 Geschichte geschrieben. Und das gleich mehrfach. Sein Song "Janice STFU" debütiert auf Platz eins der US-Singlecharts. Es ist Drakes 14. Nummer-eins-Hit. Dadurch überflügelt er keinen Geringeren als den "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) und hat nun die meisten Nummer-eins-Hit eines männlichen Solokünstlers, wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet. Jackson hatte 13 Mal die Spitze der Singlecharts erobern könnten.