Bill und Tom Kaulitz: Gibt’s zu Weihnachten ein Essen mit Heidi Klum in der Schwarzwaldstube?

Normalerweise dreht es sich im Podcast der Kaulitz-Brüder um den Alltag der beiden, um Heidi Klum oder um Hollywoodstars. In der aktuellen Folge denken die Zwillinge aber auch über einen Besuch im Schwarzwald nach, genauer: in einem Restaurant in der Traube Tonbach in Baiersbronn.

Man hasst sie und man liebt sie, wobei die Fangemeinde von Bill und Tom Kaulitz recht groß zu sein scheint. „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ heißt der Podcast der Brüder, in dem die beiden jeweils mehr als eine Stunde über Gott und die Welt plaudern - und das ununterbrochen. Mehr als 81.000 Follower hat ihr Podcast auf Spotify und wurde diese Woche bei „Spotify Wrapped“ hinter „Gemischtes Hack“ und „Mordlust“ auf Platz drei der beliebtesten Podcasts in Deutschland gewählt.

Ein Thema jagt das nächste, in der aktuellen Folge mit dem Titel „Die A***löcher vom Dienst“ schwadronieren die eineiigen Zwillinge unter anderem über Toms Cluster-Kopfschmerzen, das zurückliegende Thanksgiving-Fest und über Tesla-Chef Elon Musk.

Teil des Podcasts ist meist auch eine Art „Presseschau“, in der sich die Brüder gegenseitig erzählen, was sie in den vergangenen Tagen vor allem über sich selbst, aber auch über alles Mögliche sonst in den Medien gelesen haben. Diesmal berichtet Tom von einer Nachricht über ein deutsches Restaurant, in das er laut Podcast unbedingt mit Bill hinwill. „Auf Platz eins der Weltrangliste“ stehe dieses, berichtet Tom.

Bestes Restaurant der Welt: „Da möchte ich sofort hin!“

Gemeint ist die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach, die auf der Ende November veröffentlichten „La Liste“ erneut ganz oben rangiert. „Da möchte ich sofort hin!“, entgegnet Bill und fragt: „Wo ist das?“ Es folgt Gelächter von seinem Bruder: „Das ist in einem Ort, von dem zumindest wir noch nicht so viel gehört haben: Baiersbronn.“

Allein der Name Schwarzwaldstube klinge „so lecker“, schwärmen die beiden. 99,5 von 100 möglichen Punkten habe das Restaurant von „La Liste“ bekommen. Ganz klar, sind sich die beiden einig, da müsse gespeist werden. „Das ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk“, findet Tom, und deshalb wolle er seinem Bruder ein Essen dort schenken. Ob er auch seine Ehefrau Heidi Klum mitnehmen möchte, lässt er dabei offen.

„Schwarzwaldstube“ war im Jahr 2020 komplett abgebrannt

Tom erzählt anschließend noch die Geschichte der Schwarzwaldstube, die im Jahr 2020 abbrannte und dadurch alle Michelin-Sterne verlor. Auch dass Kochlegende Harald Wohlfahrt die „Schwarzwaldstube“ 2017 verlassen hat, weiß Tom Kaulitz zu berichten, und dass Nachfolger Torsten Michel die Sterne-Auszeichnung 2018 wieder holte.

Die Inhaber des Hotels Traube Tonbach und des Restaurants Schwarzwaldstube sind von so viel Lob natürlich beeindruckt, berichtet der "Schwarzwälder Bote". „Wir haben die aktuelle Folge des Podcasts der Kaulitz-Brüder selbstverständlich gehört und uns sehr darüber gefreut, mit welcher Begeisterung die Schwarzwaldstube und die Geschichte der Traube Tonbach darin besprochen wurden“, heißt es in einem Statement der Familie Finkbeiner. Sollten die beiden tatsächlich Zeit finden, seien sie „uns im Tonbachtal natürlich herzlich willkommen“.

Auch den Blick von der „Schwarzwaldstube“ in den Schwarzwald wollen die Kaulitz-Zwillinge genießen. Foto: Julian Beekmann

Weiter geht die Gratis-Werbung im Podcast mit einer Beschreibung der modernen, schlichten Einrichtung, die auch einen tollen Blick biete. „Da gehen wir zusammen hin, das verspreche ich dir!“, beteuern die beiden abschließend - sofern man mal in Baden-Württemberg sei. „Schön wäre noch ein gutes Hotel dort“, findet Tom Kaulitz. Bei der Recherche scheint ihm wohl entgangen zu sein, dass nicht nur die Schwarzwaldstube, sondern ganz Baiersbronn über mehrere hochpreisige Hotels verfügt.