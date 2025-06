Bill Kaulitz: Tokio-Hotel-Star ziert Vogue-Cover

1 Bill Kaulitz ziert das Cover der deutschen "Vogue". Foto: Sthanlee B. Mirador/ddp/Sipa USA

Vom kleinen Dorf ins Rampenlicht: Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz kehrte für das Cover der deutschen "Vogue" in seine Heimat zurück. In der Titelstory gewährt sein bester Freund intime Einblicke in Bills Jugend und Werdegang.











Ein Heimspiel der besonderen Art: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) ziert das Cover der Juli/August-Ausgabe der deutschen "Vogue". Für das Titelshooting kehrte der Musiker zurück an den Ort, an dem alles Begann: seine Heimat Loitsche in Sachsen-Anhalt. Fotografiert wurde Bill in Designerstücken mitten in der Landschaft des Dorfes, mit Blick auf den "Kalimandscharo", den weißen Salzberg des nahen Bergwerks. Das Ergebnis: ein faszinierender Kontrast zwischen Glamour und Provinz, der auch in Bills Jugend schon präsent war.