Bill Kaulitz: Darum liebt er das Oktoberfest so sehr

Bill Kaulitz besuchte im letzten Jahr zum ersten Mal das Oktoberfest in München - und sorgte auch gleich für massig Schlagzeilen. Trotzdem hat der Tokio-Hotel-Sänger eine echte Liebe für das größte Volksfest der Welt entwickelt.











Bill Kaulitz (35) hat im Interview mit dem Radiosender Antenne Bayern über seine Vorliebe für das Oktoberfest in München gesprochen. Im letzten Jahr hatte der gebürtige Magdeburger das größte Volksfest der Welt zum ersten Mal besucht. Auch in diesem Jahr will er wieder auf die Wiesn gehen, zumindest wenn keine Termine in seiner Wahlheimat Los Angeles dazwischenkommen. "Ich liebe einfach, wenn Leute alle zusammen Spaß haben und friedlich sind und feiern und alle so das Leben genießen", so der Tokio-Hotel-Star.