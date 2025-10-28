Bill Gates wird 70: Heilsbringer oder Verschwörer?

Er ist einer der reichsten und wohl auch bekanntesten Menschen der Welt. Gerne präsentiert der Microsoft-Mitgründer sich als großer Menschenfreund, doch nicht alle werden am 28. Oktober Bill Gates' 70. Geburtstag feiern.
Bill Gates ist seit Jahrzehnten ein gefeiertes Tech-Mastermind, ein Vordenker. Er präsentiert sich als großer Menschenfreund, als Familienmensch und als Nerd von nebenan, obwohl er zu den reichsten Menschen der Welt gehört. Doch Gates ist auch zentrale Figur vieler Verschwörungserzählungen und hatte Verbindungen zu dem verurteilen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Am 28. Oktober feiert der Milliardär seinen 70. Geburtstag.