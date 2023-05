Bildungszentrum West in Ludwigsburg

1 So sieht der Entwurf für das neue Bildungszentrum West aus. Foto: h4a Gessert + Randecker Architekten

Mit denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen plant Ludwigsburg einen Vorzeige-Schulcampus. Gebaut werden muss trotzdem, da sind sich Planer und Entscheider einig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist eines der größten Bauprojekte in der Geschichte der Stadt Ludwigsburg: das neue Bildungszentrum West (BZW). Manch einer habe schon behauptet, seit dem Residenzschloss sei nichts Größeres errichtet worden, sagt Oberbürgermeister Matthias Knecht. Zumindest was die Kosten anbelangt, ist da etwas dran. Andere Projekte mit ähnlichen Dimensionen wie die MHP-Arena (rund 21 Millionen Euro) und das Forum am Schlosspark (74 Millionen D-Mark) kamen deutlich günstiger daher.