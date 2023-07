1 Auszubildende zum Baumaschinenführer restaurieren im Ausbildungszentrum Bau eine Motorgrater von Caterpillar (1956). Foto: / Gottfried Stoppel

Seit 50 Jahren gibt es das Bildungszentrum Bau Geradstetten – eine Vorzeige-Einrichtung der Bauwirtschaft. Martin Kleemann hat dazu maßgeblich beigetragen – weit über Baden-Württemberg hinaus.









Heute ruhen die Baumaschinen am Oberen Wasen in Geradstetten. Es wird gefeiert – dafür gibt es mehrere Gründe. Sie liegen in der Vergangenheit, betreffen die Gegenwart und reichen in die Zukunft. Martin Kleemann hat das Bildungszentrum Bau Geradstetten 32 Jahre lang geleitet. 39 Mitarbeiter hat er zuletzt geführt, Tausende Azubis bei ihrer Ausbildung zum Straßen- und Tiefbauer begleitet, den Fachbereich Baugeräteführer in Geradstetten aufgebaut, das Zentrum kontinuierlich erweitert, 2012 Gelände dazu erworben und auch die Weichen für den jetzt anstehenden, kompletten Neubau gestellt.