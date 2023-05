1 Ohne Computer ist Unterricht mit digitalen Lernprogrammen nicht möglich. Das gilt nicht nur für Englisch, wie in diesem Bild, sondern für alle Fächer. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Die grün-schwarze Koalition will in den nächsten zwei Jahren keine Laptops für Schüler und Lehrkräfte kaufen. Geld für weitere Beschaffungen gibt es im Haushalt bisher nicht.









Die in der Corona-Pandemie begonnene Ausstattungsoffensive, in der fast 200 Millionen Euro in Laptops für Schüler und Lehrkräfte in Baden-Württemberg investiert worden sind, droht in Baden-Württemberg abrupt abzubrechen. Die Landesregierung stellt laut dem bisherigen Entwurf für den Doppelhaushalt in den nächsten zwei Jahren keine Mittel für den Kauf weiterer digitaler Geräte bereit. Dies hat das Kultusministerium in Stuttgart auf Anfrage unserer Redaktion erklärt.