Bildungsmesse unter Druck: Breiter Protest gegen AfD-Stand bei Didacta in Stuttgart

Raubüberfall in Stuttgarter Wohnung Täter schlagen auf Anwohnerin ein

Zwei maskierte Unbekannte stürmen am Samstagabend in die Wohnung einer 45-Jährigen. Sie überwältigen die Frau und nehmen ihr mehrere Tausend Euro ab. Kein Einzelfall: Erst am Donnerstag hat sich eine ähnliche Tat ereignet.