Bildungsmesse Schönbuch: Was Schreiner und Glaser zu bieten haben

Was Schreiner und Glaser zu bieten haben

1 Die zahlreichen Ausbildungsbetriebe werben um den Nachwuchs. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Kommunen, Apotheken und Handwerksbetriebe freuen sich auf der Holzgerlinger Bildungsmesse IBIS über Gespräche mit Schülern. Während einige Berufe stark gefragt sind, haben kleinere Kommunen Probleme, passende Bewerber zu finden.











Link kopiert



„Den Fachkräftemangel spürt man mittlerweile nicht nur in einzelnen Bereichen“, sagt Franziska Eipper. Sie ist als Jugendreferentin der Stadt Holzgerlingen Hauptorganisatorin der interkommunalen Bildungsmesse Schönbuch (IBIS). Die Messe findet zum 18. Mal in der Holzgerlinger Stadthalle statt. Dass dort im kommenden Jahr der Platz eng, Betriebe auch zurückgewiesen werden müssen, zeichnet sich bereits ab: Eine Anzahl an Klassenzimmern, die dieses Mal noch genutzt werden kann, soll umgebaut werden.