Bildungsmesse in Uhingen: Viele Chancen für junge Leute

„20 Jahre Bildungsmesse, das passt hervorragend in unser 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Uhingen“, sagte Bürgermeister Matthias Wittlinger bei der Eröffnung im Uditorium und erinnert ans Jahr 2005, wie „unterm Treppeneingang der Haldenberg-Realschule“ alles mit einer Handvoll Firmen begann. „Ein Riesenerfolg, heute haben wir einen Katalog mit rund 70 Ausstellern.“ Der Rathauschef dankte allen Mitwirkenden der ersten Stunde.

Nicht wegzudenken sei die Firma EWS Weigele, neben Frank Weigele war auch Steffen Münchinger vor Ort, der sich mit „16 freiwillig gemeldeten Azubis“ zusammen mit Allgaier Process Technology außerdem um den Auf- und Abbau im und vor dem Uditorium kümmerte. Als alter Hase mit „Sachverstand und Herzblut“ zähle nicht zuletzt der HGV-Vorsitzende Rainer Frey zu den langjährigen Unterstützern der Bildungsmesse. „Nutzt diese Chance der großen Auswahl, quetscht sie aus“, rät Frank Weigele den Jugendlichen.

Zusammen sind die Freundinnen Leonie, Mia und Sarah aus Ebersbach gekommen, alle drei haben schon gewisse Vorstellungen, was ihnen liegen und gefallen könnte. Von Kauffrau für Büromanagement, Erzieherin bis zur Mechatronikerin, die 16-jährigen Jugendlichen wollen heute gemeinsam Informationen einholen. „Sechs Ohren hören mehr als zwei“, betont Mia, die unbedingt zum Heldele-Speed-Dating will.

Drei Jahre älter ist Borna Matkovic, der in der Kaufmännischen Schule sein Fachabi nachgeholt hat. „Zeitgleich habe ich für meinen Führerschein ein Jahr lang als Aushilfe im Kaufland gearbeitet“, verrät der Jebenhäuser, der sich danach für das „Abiturientenprogramm im Handel mit drei Abschlüssen“ entschieden hat. Inzwischen im ersten Lehrjahr, bereitet sich Matkovic in seinem Traumjob auf die Prüfung zum Kaufmann im Einzelhandel vor, absolviert anschließend die Weiterbildung zum Handelsfachwirt und hat am Ende außerdem einen Ausbildereignungsschein in der Tasche.

Was verdient man denn als Koch?

Gut zu tun hat Personalbetreuer Dejan Kozul, der auf Schloss Filseck arbeitet und die Broschüre „Wir Gastfreunde“ am Dehoga-Stand anbietet. Auf Gehör stößt er bei Sean, der Interesse an einer Ausbildung als Koch bekundet. „Ich koche, wenn Zeit dafür ist, für meine Oma und Mama“, erzählt der selbstbewusste Donzdorfer und verrät, dass er bereits als Ferienjobber in der Gastronomie in Weißenstein gearbeitet habe. Er und sein bester Freund Antonio, der eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei Mercedes-Müller in Donzdorf macht, fragen nach, was man als Koch denn so verdiene. „In Deutschland ist es immer brutto, von dem, was da steht, ziehst du noch 90 Prozent ab“, scherzt Dejan Kozul und sorgt damit für eine lockere Stimmung.

Egal wo man hinkommt, die Aussteller zeigen sich mit der Nachfrage sehr zufrieden. Ob am Stand der Alb-Fils-Kliniken, wo Personalreferentin Hannah Daniel acht unterschiedliche Ausbildungsberufe sowie zwei Studiengänge im Angebot hat, bei Andritz (ehemals Schuler), wo Ausbildungsleiter Andre Kraus die „vielen Vorzüge einer Ausbildung zum Mechatroniker“ erklärt oder bei den Uhinger Zahnarztbrüdern Dres. Christian und Maximilian Bäuchle, die für ihre Praxis für Zahnerhaltung und Ästhetik „Konzept B2“ eine Ausbildung zur oder zum Zahnmedizin-Fachangestellten anbieten – was angenehm auffällt, ist, dass der Großteil der jungen Leute sinnvolle Fragen stellt. Am Ende der Veranstaltung wurden rund 1000 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Chance für Jugendliche seit 2005

Messe

Die Uhinger Bildungsmesse ist die älteste Bildungsmesse des Landkreises Göppingen. Seit 2005 bietet sie Jugendlichen die Möglichkeit, direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. Jedes Jahr nehmen rund 70 Aussteller aus verschiedenen Branchen an der Bildungsmesse teil, darunter auch der öffentliche Dienst, vertreten von der Stadt Uhingen selbst.