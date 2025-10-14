Bildungsmesse in Uhingen: Viele Chancen für junge Leute

Als voller Erfolg entpuppte sich die 20. Bildungsmesse in Uhingen. Rund 1000 Jugendliche machen sich über ihre berufliche Zukunft schlau.
„20 Jahre Bildungsmesse, das passt hervorragend in unser 750-Jahr-Jubiläum der Stadt Uhingen“, sagte Bürgermeister Matthias Wittlinger bei der Eröffnung im Uditorium und erinnert ans Jahr 2005, wie „unterm Treppeneingang der Haldenberg-Realschule“ alles mit einer Handvoll Firmen begann. „Ein Riesenerfolg, heute haben wir einen Katalog mit rund 70 Ausstellern.“ Der Rathauschef dankte allen Mitwirkenden der ersten Stunde.