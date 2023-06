1 Die Missstände im deutschen Bildungssystem sind zahlreich. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Schulen in Deutschland schaffen es nicht, Chancengleichheit herzustellen. Die Bundesbildungsministerin hat einen Gipfel einberufen. Dieser ist aber nur eine Show – und noch dazu eine misslungene, kommentiert Tobias Peter.









Der Bildungsgipfel von Bettina Stark-Watzinger erinnert an eine Unterrichtsstunde in der Schule, die so schlecht vorbereitet ist, dass viele einfach gleich schwänzen. Die meisten Kultusminister bleiben der Veranstaltung der Bundesbildungsministerin fern. Die CDU spielt parteipolitische Spiele. Wegweisendes in der Pipeline hat Stark-Watzinger nicht. Der Gipfel ist als Show angelegt – und wird jetzt auch noch zu einer Show, die nicht funktioniert.