Bildungsgewerkschaften: Einheitliche Hitzeschutzmaßnahmen an Schulen gefordert

Angesichts der Hitzewelle in Deutschland mit erwarteten Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius haben Bildungsgewerkschaften deutschlandweit gültige Regelungen zum Hitzeschutz an Schulen gefordert. Es müsse „einheitliche Regelungen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz für Lernende und Beschäftigte an den Schulen geben“, sagte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) von Dienstag.