Bildung in Stuttgart: Eine Chance für Jugendliche ohne Schulabschluss – „hier hört man mir zu“

Im Anna-Haag-Mehrgenerationenhaus werden Jugendliche, die verloren zu gehen drohen, fit für die Ausbildung gemacht. Viele haben Probleme wie Mediensucht oder leiden unter Ängsten.
Ein Kartenstapel mit Fragen liegt vor Emi und Wahidullah auf dem Tisch. Welches Tier wäre ich, wenn ich im Urwald leben würde? Was macht mich stark? Von wem fällt es mir leicht, Hilfe anzunehmen? Eine Karte nach der anderen ziehen die beiden und geben eine Antwort. Sie wären zum Beispiel ein Tiger (Emi) und ein Löwe (Wahidullah), weil der Tiger schön sei und der Löwe stark. Als die Frage nach der helfenden Person kommt, schauen die beiden zu der Frau, die in ihrer Mitte sitzt. „Frau Leypoldt“, meinen beide, ohne zu zögern. „Sie ist eine der wichtigsten Personen in meinem Leben“, sagt Emi sogar über die Sozialpädagogin.