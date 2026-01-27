Bildung in Bietigheim-Bissingen: Pilotprojekt bringt virtuelle Auschwitz-Führung erstmals an Schule im Land

Es ist mucksmäuschenstill im Konferenzraum des Beruflichen Schulzentrums in Bietigheim-Bissingen – und das, obwohl knapp 80 Schülerinnen und Schüler darin Platz genommen haben. Am vergangenen Freitag fand dort, erstmals in einer Schule in Baden-Württemberg, eine virtuelle Führung durch das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz statt.

Das Kultusministerium hat den Impuls der Bildungsministerkonferenz aufgegriffen, und ein Modellprojekt gestartet, in dem Schulen im Land die Möglichkeit bekommen, an einer virtuellen Live-Führung durch Auschwitz teilzunehmen. „Bisher gab es nur physische Fahrten“, erklärt Thomas Paul vom Kultusministerium. „Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das nun eine Kooperation mit der Auschwitz-Birkenau Foundation abschließt.“ Zunächst wurden 50 Führungen vereinbart, die das Kultusministerium finanziert. „Das ersetzt keine Fahrten, bereichert aber den Unterricht“, erklärt Paul. Die Schüler sollen weiterhin Gedenkstätten vor Ort besuchen. Meist gehen die Fahrten nach Dachau. Dass eine Schulklasse nach Auschwitz geht, sei die Ausnahme.

Virtueller Rundgang soll Unterricht bereichern

Eine Projektklasse aus Schülerinnen und Schülern der 12. und 13. Klassen verschiedener beruflicher Gymnasien war im November vor Ort. „Wir haben vier Stunden in Auschwitz eins und vier Stunden in Auschwitz-Birkenau verbracht“, erinnert sich Sarah. Der Input sei deutlich größer, als bei der zweistündigen Online-Führung. „Auch die Emotionen und Gefühle, die man vor Ort hat, kann man nicht vergleichen“, sagt die 18-Jährige. Dennoch hält die Gruppe den virtuellen Rundgang für sinnvoll. „Es sollte zwar kein Ersatz für eine Klassenfahrt sein“, sagt der 17-Jährige Lennart. „Es ist aber eine gute Option für Schüler, die bisher nicht dort waren.“

Janina Otrębska nimmt die Schüler live mit durch die Gedenkstätte. Foto: Simon Granville

Zwischen 15 und 20 Jahre sind die Schüler, die am Freitagvormittag an der Online-Führung teilnehmen. Der Wissensstand über den Holocaust ist beim Publikum sehr unterschiedlich. „Wir haben Schüler, die im Unterricht noch keine Berührung damit hatten, und Schüler, die schon selbst in Auschwitz waren“, sagt Stefan Ranzinger, Oberstudiendirektor des Beruflichen Schulzentrums.

„Ich habe mir vorgestellt, wie sich die Häftlinge gefühlt haben müssen.“ Mira, Schülerin

Mit Hintergrundmusik, kurzen Filmsequenzen oder Bildern, wird die Führung durch das KZ visuell angereichert. Janina Otrębska ist live vor Ort und führt die Schüler durch das Gelände und die Gebäude. Im Raum der Schule herrscht eine bedrückte, interessierte Stimmung. Keiner spricht oder zückt das Smartphone. Alle lauschen gespannt den Erzählungen von Otrębska. Einspielungen von Zeitzeugen, machen den Online-Rundgang lebendig. Nach einer knappen Stunde gibt es eine 15-minütige Pause. In dieser Zeit fährt Otrębska vor Ort in Polen von Auschwitz eins ins Lager Auschwitz-Birkenau.

„Ich habe mir vorgestellt, wie sich die Häftlinge gefühlt haben müssen“, sagt Mira. Die 16-jährige Schülerin nimmt das Thema Holocaust gerade in ihrer Klasse durch. „Wie kann man so ein Verhalten mit seinem Gewissen ausmachen und dabei noch Spaß haben?“, fragt sie sich mit Bezug auf die Bilder, auf denen lachende SS-Wärter zu sehen waren.

Nachbereitung der Eindrücke ist wichtig

„Es ist wichtig, die Eindrücke im Unterricht vor- und nachzubereiten“, sagt Thomas Paul. Was die Schüler dort sehen, sei bedrückend und sollte verarbeitet werden. Die Ergebnisse eines Fragebogens, der im Anschluss an den Vortrag verteilt wurde, zeigen laut Ranzinger, dass die Schüler Interesse an dem Thema haben. Der virtuelle Rundgang habe bei mehr als der Hälfte der Schüler, die bisher kein KZ von innen gesehen haben, das Interesse am Holocaust geweckt. „Das ist aus meiner Sicht der eigentlich positive Befund“, so Ranzinger.