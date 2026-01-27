Bildung in Bietigheim-Bissingen: Pilotprojekt bringt virtuelle Auschwitz-Führung erstmals an Schule im Land

Erstmals erleben Schüler in Baden-Württemberg eine virtuelle Führung durch Auschwitz. Das Modellprojekt soll den Unterricht bereichern – ohne reale Gedenkstättenfahrten zu ersetzen.
Es ist mucksmäuschenstill im Konferenzraum des Beruflichen Schulzentrums in Bietigheim-Bissingen – und das, obwohl knapp 80 Schülerinnen und Schüler darin Platz genommen haben. Am vergangenen Freitag fand dort, erstmals in einer Schule in Baden-Württemberg, eine virtuelle Führung durch das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz statt.