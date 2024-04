Bildung in Baden-Württemberg

1 Das Abitur von morgen soll generell wieder nach neun Jahren abgelegt werden und nicht wie bisher nach acht. Foto: dpa/Sina Schuldt

Die grün-schwarze Landesregierung sucht den Bildungskonsens für ein schlankeres Schulsystem in Baden-Württemberg. Worum es dabei für alle Schularten geht – das Wichtigste im Überblick.











Die grün-schwarze Koalition hat sich auf gemeinsame Vorschläge für ein schlankeres und leistungsfähigeres Schulsystem in Baden-Württemberg verständigt und strebt dafür die Zustimmung der demokratischen Oppositionsparteien SPD und FDP an. Darüber soll beim nächsten Bildungsgipfel im Kloster Bebenhausen an diesem Donnerstag verhandelt werden.