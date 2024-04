Bildung in Baden-Württemberg

1 Theresa Schopper kündigt die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasiums nach den Sommerferien 2025 an. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Elterninitiative „G9 jetzt“ hat die Abstimmung über ihren Volksantrag im Landtag verloren und trotzdem einen historischen Erfolg errungen.











Drei Minuten bevor das Abstimmungsergebnis verkündet werden soll, sitzen Corinna Fellner und Anja Plesch-Krubner wieder auf der Besuchertribüne des Landtags. Was jetzt kommt, wissen die beiden Mütter, die die Rückkehr des neunjährigen Gymnasiums in Baden-Württemberg zurück auf die politische Agenda geboxt haben. Die namentliche Abstimmung über ihren Volksantrag zum „G9 jetzt“ ist vormittags gelaufen und wurde während der Mittagspause ausgezählt. Die Regierungskoalition hat angekündigt, die Initiative abzulehnen. Jetzt sitzt der Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart von der CDU wieder am Pult und macht es offiziell: Bei 47 Ja-, 88 Neinstimmen und ohne Enthaltung hat das Parlament den Volksantrag zum Gymnasium abgelehnt.