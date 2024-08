Bildung: Immer noch keine Klarheit über neuen Digitalpakt

1 Die Länder fordern Abschluss von neuem Digitalpakt für Schulen. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Saarbrücken - Immer noch schwelt der Streit zwischen Bund und Ländern über das Geld für die weitere Digitalisierung an Schulen. "Wir sind jetzt an dem Punkt, dass mit dem Haushaltsentwurf des Bundes leider immer noch keine Klarheit besteht, wie der nächste Digitalpakt aussieht", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Saarlands Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), am Mittwoch in Saarbrücken. Die Länder seien mittlerweile "ausgesprochen ungeduldig." Man habe am 2. September eine Sondersitzung der KMK einberufen, um auch darüber zu beraten, wie der neue Digitalpakt mit dem Bund zu Ende verhandelt werden könne.