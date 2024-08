Bildträger mit den besten Sketchen und viel Zusatzmaterial: Letzte DVD von „Hannes und der Bürgermeister“

Fast 40 Jahre saßen Albin Braig und Karlheinz Hartmann als „Hannes und der Bürgermeister“ nebeneinander auf der Bühne. „D’r Hannes soll reikomma“ entwickelte sich zum geflügelten Wort genauso wie „Ich höre mich nicht Nein sagen“, wenn der Bürgermeister seinem Amtsboten einen Schnaps antrug. Die schwäbisch-knitzen Nummern des Duos hatten Kultstatus. Doch vor genau einem Jahr – am 29. August 2023 – verstarb Karlheinz Hartmann nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren. Seitdem sind „Hannes und der Bürgermeister“ Geschichte.

Nun erscheint die dritte und letzte Folge „Best of Hannes und der Bürgermeister“ auf DVD. Ab 27. September soll die Sammlung erhältlich sein. Der Bildträger wird neben den besten Sketchen der vergangenen Jahrzehnte Material enthalten, das bisher noch nicht auf DVD erschienen ist. Wie üblich sind die Nummern mit zahlreichen „Running Gags“ versehen, die beiden Charaktere kriegen sich wie gewohnt regelmäßig in die Wolle und trinken so lange ein Schnäpsle drauf, bis nach manchen Turbulenzen und viel Wortwitz ihre Welt wieder in Ordnung ist.

Albin Braig (Jahrgang 1951) und Karlheinz Hartmann (Jahrgang 1950) sind beide in Stuttgart geboren und kannten sich seit ihrer Schulzeit in Weilimdorf. Lange Zeit haben sie gemeinsam die Firma Karlheinz Hartmann Elektronic GmbH geführt, die Platinen herstellt. Aufgrund des Erfolgs von „Hannes und der Bürgermeister“ zogen sie sich aber Anfang der 1990er Jahre aus der Firma zurück und wohnten schließlich in Herrenberg.

Ab 1985 war das Duo als „Hannes und der Bürgermeister“ aktiv. Die Schauspieler waren fester Bestandteil der „Komede-Scheuer“der Mäulesmühle bei Musberg. Dort hatten sie über Jahrzehnte zahlreiche Aufführungen, die vom SWR aufgezeichnet und ausgestrahlt wurden. „Hannes und der Bürgermeister“ waren aber auch regelmäßig in ganz Baden-Württemberg auf Tournee. Die Leitung der Komödienbühne im Siebenmühlental hatte Albin Braig von seinem Vater übernommen, beendete aber im Mai 2023 sein Engagement in der Mäulesmühle, die seitdem von der Stadt Leinfelden-Echterdingen für Kulturangebote genutzt wird.

Das Duo hatte gerade seine Abschiedstour angekündigt, als Karlheinz Hartmann verstarb. Anfang Dezember 2023 waren auch zwei Auftritte in Böblingen geplant gewesen. In der Kongresshalle waren „Hannes und der Bürgermeister“ regelmäßig zu Gast und unterhielten ein großes Publikum.