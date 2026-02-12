Aaron Antes aus Winnenden hat in einem Jahr 600 Gemälde geschaffen. Der Gitarrist und Bildhauer zeigt seine Werke in einer Ausstellung im Kulturhaus Schwanen. Was treibt ihn an?
Viele Jahre hat Aaron Antes nicht gemalt. „Ich war der Überzeugung, ich kann das nicht“, sagt der 62-Jährige aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). 2023 änderte sich das. Da richtete Aaron Antes in dem alten Fachwerkhaus in Urbach, wo er Holzskulpturen herstellt, eine Ecke zum Malen ein – und vollendete binnen eines Jahres 600 Gemälde.