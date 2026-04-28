Alter Schwede, schon 80 Jahre alt? Sven Nordqvist, Autor der Abenteuer von Pettersson und Findus, kann kaum glauben, dass seine Bücher bereits in zweiter Generation gelesen werden.
Achtzig Jahre? Da brauchen Mathe-Starter ganz schön viele Finger, um sich ein solches Alter vorzustellen. Gut, wenn sie mit Pettersson, Findus und Sven Nordqvists Mitzählbüchern geübt haben. Ein neues hat der schwedische Kinderbuchautor mit etwas Abstand zu seinem am 30. April zu feiernden Geburtstag veröffentlicht, sodass sich alle warmzählen konnten. „Alle Mucklas einsteigen!“ heißt es, erstmals stehen die winzigen Kobolde, die in Petterssons Hütte unterm Fußboden wohnen, im Mittelpunkt.