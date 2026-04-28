Achtzig Jahre? Da brauchen Mathe-Starter ganz schön viele Finger, um sich ein solches Alter vorzustellen. Gut, wenn sie mit Pettersson, Findus und Sven Nordqvists Mitzählbüchern geübt haben. Ein neues hat der schwedische Kinderbuchautor mit etwas Abstand zu seinem am 30. April zu feiernden Geburtstag veröffentlicht, sodass sich alle warmzählen konnten. „Alle Mucklas einsteigen!“ heißt es, erstmals stehen die winzigen Kobolde, die in Petterssons Hütte unterm Fußboden wohnen, im Mittelpunkt.

Und auch der Neuzugang auf Nordqvists langer Werkliste, die er 1984 passenderweise mit dem Band „Eine Geburtstagstorte für die Katze“ eröffnete, hat alles, was die Abenteuer des alten Herrn und seines hyperaktiven Katzenkinds ausmachen: In einem vor Details fast kribbelnden Kosmos versteckt der Illustrator, der sein Zeichentalent als junger Architekt nebenbei in Fernkursen perfektionierte, nachdem ihn mehrere Kunsthochschulen abgelehnt hatten, allerlei Entdeckenswertes. Wer sich schon im idyllischen Garten von Petterson oder in seiner chaotischen Werkstatt gern in den Wimmeleien verlor, ist also auch bei der Zugfahrt der Mucklas richtig.

Sven Nordqvist: Alle Mucklas einsteigen!

Oetinger-Verlag. 32 Seiten.

14 Euro. Ab 4 Jahren

Die Reise führt von Mucklabü durch pralle Landschaften; bizarre Bäume, exotische Kühe und riesige Pilze laden zum Zählen ein. Während es von Bahnhof zu Bahnhof geht, bleibt auch die Zahl der Mitreisenden spannend – und die Suche nach Bekanntem wie Petterssons Hut und Hof.

Sven Nordqvist und sein neues Muckla-Buch Foto: Lottie Winnerhed/Oetinger-Verlag

Rund 18 Millionen Mal wurden die Bücher von Pettersson und Findus weltweit verkauft; die deutsche Leserschaft hat ordentlich dazu beigetragen. Nicht nur Nordqvists liebenswerter Stil lockt, auch die Menschlichkeit des von ihm ausgemalten Kosmos mit seinen sehr gelassenen Bewohnern verführt. Aus Kinderperspektive erklärt der Autor selbst in einem Geburtstagsinterview den Erfolg seiner Bücher: „Ich glaube, es liegt daran, dass Findus ein gutes Leben führt“, sagt Nordqvist und erklärt: „Er ist frei, nah an der Natur und hat einen älteren Menschen in seiner Nähe, der immer für ihn da ist und sich um ihn kümmert, und sie mögen sich sehr. Ihre kleine Welt ist freundlich und verständlich, und mögliche Probleme lassen sich lösen.“

Alter Schwede, schon 80?

Das Zeichnen hält den Schweden jung. Er könne kaum glauben, sagt er, dass seine Bücher nun von Eltern vorgelesen werden, die bereits selbst mit ihnen groß geworden seien.