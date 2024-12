Unternehmer und Society-Star Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) ist am 12. August in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. Witwe Simone Lugner (42) hatte gehofft, dass sie nach den traurigen Monaten nun etwas zur Ruhe kommen kann. Doch ein Vorfall am Grab von Richard Lugner hat sie nun aufgewühlt.

"Wer macht so etwas?"

Die Ruhestätte des Bauunternehmers auf dem Grinzinger Friedhof im 19. Wiener Bezirk wurde verwüstet. Unter anderem wurde dabei ein aufgestelltes Hochzeitsfoto des Paares zerrissen und der Bilderrahmen zerstört. "Ich war schockiert, mir ist gleich ganz anders geworden, so ein richtig schlechtes Gefühl im Bauch, im ganzen Körper", erklärte Simone Lugner im Interview mit der "Kronen Zeitung" zu dem Vorfall. "Um Gottes Willen, wer macht so etwas? Es muss eine wirklich kranke Person gemacht haben." Zum Glück sei der Rest von der Dekoration und vom Grabschmuck noch in Ordnung gewesen, erzählte sie weiter. "Es war eben wirklich nur eine Attacke gegen mich. Es ist furchtbar, dass es Menschen gibt, die dann solche Dinge machen."

Es könne niemand gewesen sein, den ihre Familie kenne, bestätigte sie auch der "Bild"-Zeitung. "Solche gestörten Leute kennen wir nicht!" Lugner fand laut "Bild" auch noch eine Plastikbox mit einer merkwürdigen Botschaft am Grab, die Lugner als Drohung wahrnimmt. Am Montag sei sie zuerst schwer unter Schock gestanden. "Am Abend dachte ich mir dann: 'Was für ein gestörter Mensch macht sowas?' Ich werde Strafanzeige gegen Unbekannt stellen."

Nach dem ganzen Ärger der letzten Monate habe sie gehofft, dass es die nächste Zeit nur positive Nachrichten gebe. Sie trainiere gerade für "Dancing Stars", der österreichischen Version der RTL-Tanzshow "Let's Dance". "Und jetzt passiert wieder so etwas Unfassbares."

Die eigentliche Beisetzung von Richard Lugner, der sechsmal den Bund der Ehe einging, zuletzt im Juni 2024, fand nach einer öffentlichen Trauerfeier Ende August im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Seine letzte Ruhestätte fand er nach einer weiteren privaten Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling.