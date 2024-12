Bilder zeigen Stadtentwicklung: Als noch Hühner, Gänse und Enten durch die Fußgängerzone spazierten

Premiere: Das Stadtarchiv hat zwölf Motive ausgewählt, die zeigen, wie sich die Stadt im Landkreis Ludwigsburg verändert hat. Ein Schmankerl, an dem Geschichtsfreunde ihre Freude haben dürften.

Wie sich das Stadtbild im Laufe der Zeit verändert hat, wie neue Gebäue alte ersetzt haben oder dass hier und da tatsächlich ganze Wohnquartiere aus dem Boden gestampft wurden, realisiert man oft erst, wenn man innehält und sich Jahrzehnte alte Fotos zur Hand nimmt. Das unterstreicht ein Blick auf den Jahreskalender des Stadtarchivs Marbach für 2025, auf dem zwölf Monatsblätter das historische Marbach von der Altstadt bis zum König-Wilhelm-Platz erlebbar machen sollen.

Die Schillerstraße um 1950, als die Autos noch nicht Stange an Stange standen. Foto: Stadtarchiv Marbach

Zu sehen ist beispielsweise die Marktstraße in den 1930er-Jahren, durch die damals Geflügel spazierte, aber auch Automobile tuckerten. Oder der Bereich des Bahnhofs Ende der 1920er-Jahre, als das Wohngebiet Kirchenweinberg wahrscheinlich noch nicht einmal am Reißbrett bestand, man also einen unverstellten Blick Richtung Galgen hatte.

Das Stadtarchiv Marbach gibt einen solchen Kalender erstmals heraus. Mit im Boot war dabei die Kalendermanufaktur Verden.

Wo gibt es den Kalender?

Das Werk ist zum Preis von 21,90 Euro in Marbach in der Buchhandlung Taube, im Antiquariat Friedrich, im Stadtinfoladen und in Schillers Geburtshaus erhältlich.