9 Beeindruckend: Diese Aufnahme aus Stuttgart zeigt den Vollmond in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Schon wieder zeigte sich der Mond in beeindruckender Größe und Strahlkraft am Himmel. Wer ihn in der Nacht verpasst hat, kann das nachholen: Wir haben Bilder vom Supermond auf der ganzen Welt gesammelt.

Stuttgart - Da hat er wieder den Himmel in der Nacht erhellt, der Supermond. Zwar war das Naturschauspiel nicht so imposant wie am 8. April, als der Mond seinen Super-Status als größter Vollmond in diesem Jahr erreichte. Dennoch konnten Nachteulen einen Monat später einen ungewöhnlich großen und hellen Mond am Himmel bewundern. Der Grund für das Naturschauspiel?

Der Mond bewegt sich auf einer elliptischen Bahn und ist deshalb mal näher dran an der Erde und mal weiter entfernt. In der Nacht auf Freitag kam der Mond der Erde wieder sehr nah, somit wirkte er besonders groß und hell.

Sie haben in der Nacht nicht in den Himmel geschaut? In unserer Bildergalerie sehen Sie Aufnahmen des Supermondes, der New York, London und auch Stuttgart bezauberte.