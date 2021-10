13 In der Region Hannover rüttelt Sturmtief „Ignatz“ kräftig an den Bäumen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Stuttgart - Es ist der erste kräftige Herbststurm des Jahres: Sturmtief „Ignatz“ fegt am Donnerstag über Deutschland, hat heftige Windböen, Regen und mancherorts sogar Gewitter im Gepäck.

Vor allem die Mitte, der Osten und Nordosten der Republik wird „Ignatz“’ Gewalt zu spüren bekommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit schweren Sturmböen, teilweise können sogar orkanartige Windstöße dabei sein. Im Bergland muss man mit Orkanböen mit bis zu 120 km/h rechnen.

