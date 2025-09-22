Bilder vom Set: Blake Lively: Hommage an Gossip Girl-Kollegin Michelle Trachtenberg

Blake Lively hat Erinnerungsbilder aus "Gossip Girl"-Zeiten bei Instagram geteilt und dabei auch ihre verstorbene Kollegin Michelle Trachtenberg geehrt.
Im Februar dieses Jahres erschütterte die Nachricht vom plötzlichen Tod der Schauspielerin Michelle Trachtenberg (1985-2025) die Film- und Fernsehwelt. Die durch Rollen in "Buffy - Im Bann der Dämonen" und als Georgina Sparks in "Gossip Girl" bekannt gewordene Darstellerin wurde nur 39 Jahre alt. "Gossip Girl"-Kollegin Blake Lively (38) erinnerte nun an die Anfänge der Serie und würdigte Trachtenberg ebenfalls mit einem Schnappschuss.