Bilder vom Set: Blake Lively: Hommage an Gossip Girl-Kollegin Michelle Trachtenberg

Im Februar dieses Jahres erschütterte die Nachricht vom plötzlichen Tod der Schauspielerin Michelle Trachtenberg (1985-2025) die Film- und Fernsehwelt. Die durch Rollen in "Buffy - Im Bann der Dämonen" und als Georgina Sparks in "Gossip Girl" bekannt gewordene Darstellerin wurde nur 39 Jahre alt. "Gossip Girl"-Kollegin Blake Lively (38) erinnerte nun an die Anfänge der Serie und würdigte Trachtenberg ebenfalls mit einem Schnappschuss.

Die emotionale Bilderserie veröffentlichte Lively am Sonntag. Die Schnappschüsse zeigen seltene Einblicke aus der Drehzeit der erfolgreichen CW-Serie, in der die Schauspielerin als Serena van der Woodsen einem breiten Publikum bekannt wurde.



Eines der Bilder zeigt Lively und Trachtenberg in einem entspannten Moment am Set. Während Trachtenberg ein schwarzes Oberteil mit Halskette trägt, ist ihr Co-Star in einem bordeauxfarbenen Shirt zu sehen. Beide Schauspielerinnen schneiden eine Grimasse.

Vor 18 Jahren begann die "Gossip Girl"-Erfolgsgeschichte

Neben Lively und Trachtenberg gehörten Penn Badgley (38), Leighton Meester (39), Ed Westwick (38) und Chace Crawford (40) zum Ensemble der Kultserie, die Lively in ihrem Posting anlässlich ihres 18. Geburtstages ehrt. "Der Sommer, als 'Gossip Girl' 18 wurde", schrieb sie zu den Bildern. "Diese Serie war mein College. Sie war meine Ausbildung, mein Sozialleben, meine harte Arbeit, meine langen Nächte und frühen Morgenstunden, mein Lehrer. New York City und die Silvercup Studios (und manchmal auch Paris) waren sechs Jahre lang mein Campus. So viele Erinnerungen." "Gossip Girl" wurde vom 19. September 2007 bis zum 17. Dezember 2012 auf dem Network The CW ausgestrahlt.

Michelle Trachtenberg wurde am 26. Februar 2025 leblos in einer New Yorker Wohnung aufgefunden. Wie das New Yorker Büro des Gerichtsmediziners im April mitteilte, starb die Schauspielerin an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes mellitus. Die Todesart wurde als natürlich eingestuft.

Bereits kurz nach der Nachricht über ihren Tod würdigte Lively ihre Kollegin bei Instagram. In ihren Storys fand sie berührende Worte für ihre verstorbene Kollegin. "Sie war pure Elektrizität", schrieb die mit Ryan Reynolds (48) verheiratete Schauspielerin. "Man spürte es, wenn sie einen Raum betrat, weil sich die gesamte Atmosphäre veränderte."

Weiter erklärte die 38-Jährige: "Alles was sie anpackte, machte sie zu 200 Prozent. Sie lachte am herzlichsten über Witze, sie stellte sich Autoritäten entgegen, wenn sie Unrecht witterte." Trachtenberg habe sich leidenschaftlich für ihre Arbeit eingesetzt und sei stolz gewesen, Teil der Branche zu sein, "so schmerzhaft sie manchmal auch sein konnte".

Besonders würdigte Lively Trachtenbergs Charakterstärke: "Sie war ihren Freunden gegenüber unerschütterlich loyal und mutig für die Menschen, die sie liebte. Sie war groß, kühn und unverwechselbar sie selbst." Diese Eigenschaften hätten die Kollegin sowohl privat als auch professionell ausgezeichnet.