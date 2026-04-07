Ihren mehr als 18,1 Millionen Followern zeigt Serena Williams bei Instagram, wie sie Ostern verbracht hat. Dazu teilt die Tennisikone auch seltene Bilder von sich mit ihren beiden Töchtern.
Wie viele andere Menschen hat auch Serena Williams (44) das Osterfest mit ihren Liebsten verbracht. Das zeigt die ehemalige Tennisspielerin ihren mehr als 18,1 Millionen Followerinnen und Followern bei Instagram. Das Besondere: Die Sportikone teilt seltene Fotos, auf denen sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern abgebildet ist.