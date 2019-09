42 Egal ob Junggesellenabschied oder zum Spaß – Hasenohren kann man ohne Probleme unterm Zeltdach tragen – auch mit Lederhose. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz/www.7aktuell.de/Daniel Boosz

Wenn das Bier in Strömen fließt, die Stimmung steigt und Hemmungen abgelegt werden – dann hoppelt man auch mal durchs Festzelt. Das sind die besten Fotos vom Party-Samstag. Sind Sie auch zu sehen?

Stuttgart - Das Cannstatter Volksfest zog am Samstag zur SWR3 Wasenparty viele Gäste in die Festzelte. Während draußen der Rummel mit Riesenrad, Achterbahn und Boxauto tobte, wurde unterm Zeltdach ordentlich getanzt, gelacht und gefeiert.

Unter all den Dirndln, Lederhosen und traditionell angehauchten Kleidungsstücken im Festzelt „Zum Wasenwirt“, wagte der eine oder andere auch einen spezielleres Outfit: So kam eine Gruppe junger Leute mit Hasenohren herein. Andere steckten in Seemannsanzügen. Matrosen sind ja schließlich auch für ihre Trinkfestigkeit bekannt, warum also nicht?

DJ und Band sorgten für Stimmung, sodass die Nacht kurzweilig und feuchtfröhlich sein konnte. Der Sonntag bietet einen Volksfestumzug über das Wasengelände. Die nächste Party des Radiosenders steigt dann am 5. Oktober. Weitere Infos zu den Feiern finden Sie hier.

