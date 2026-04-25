Bilder mit Babybäuchlein: Marvel-Star Sebastian Stan soll bald Papa werden

Der Schauspieler Sebastian Stan und seine Partnerin Annabelle Wallis werden offenbar bald Eltern. Das lassen Fotos vermuten, die jetzt in US-Medien veröffentlicht wurden.

Mit einem öffentlichen Spaziergang in New York haben Sebastian Stan (43) und seine Partnerin Annabelle Wallis (41) neue US-Berichte angefacht, laut denen die beiden offenbar bald Eltern werden. Auf Fotos, die unter anderem vom Magazin "People" veröffentlicht wurden, sind die beiden beim Schlendern zu sehen. Wallis trägt auf den Bildern ein schwarzes Kleid, unter dem sich ein wachsender Babybauch abzuzeichnen scheint. Der Marvel-Star und die britische Schauspielerin haben sich dazu bislang allerdings nicht selbst geäußert.

Erste Berichte gab es schon im März Bereits Mitte März hatten erste US-Medien berichtet, dass die beiden ein Kind erwarten sollen. Das Promi-Portal "TMZ" wollte in Erfahrung gebracht haben, dass die beiden sich nach rund vier gemeinsamen Jahren wohl darauf vorbereiten, ein Baby zu bekommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird und wann das Kind genau zur Welt kommen könnte, war demnach nicht bekannt.

Laut "People" waren Sebastian Stan und Annabelle Wallis erstmals im Mai 2022 zusammen gesichtet worden - auf einer Geburtstagsparty ihres Kollegen Robert Pattinson (39). Über die folgenden Monate und Jahre wurden sie dann immer häufiger gemeinsam gesehen und begannen auch, sich zusammen auf den roten Teppichen zu zeigen.

Die beiden halten ihre Beziehung größtenteils privat. Vor einem Millionenpublikum gestand er ihr aber Anfang 2025 seine Liebe. Bei den Golden Globes, bei denen er damals als bester Hauptdarsteller in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet wurde, erklärte Stan in seiner Dankesrede unmissverständlich: "Annabelle, ich liebe dich!"