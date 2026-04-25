Bilder mit Babybäuchlein: Marvel-Star Sebastian Stan soll bald Papa werden

Der Schauspieler Sebastian Stan und seine Partnerin Annabelle Wallis werden offenbar bald Eltern. Das lassen Fotos vermuten, die jetzt in US-Medien veröffentlicht wurden.
Mit einem öffentlichen Spaziergang in New York haben Sebastian Stan (43) und seine Partnerin Annabelle Wallis (41) neue US-Berichte angefacht, laut denen die beiden offenbar bald Eltern werden. Auf Fotos, die unter anderem vom Magazin "People" veröffentlicht wurden, sind die beiden beim Schlendern zu sehen. Wallis trägt auf den Bildern ein schwarzes Kleid, unter dem sich ein wachsender Babybauch abzuzeichnen scheint. Der Marvel-Star und die britische Schauspielerin haben sich dazu bislang allerdings nicht selbst geäußert.