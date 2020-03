7 Die Stuttgarter Innenstadt ist infolge der Corona-Ausgangsbeschränkungen leer gefegt. Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Das Leben spielt sich in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen in den eigenen vier Wänden ab. Leere Plätze prägen auch in Stuttgart das Stadtbild. Unsere Galerie vermittelt einen Eindruck.

Stuttgart - Bei einem ersten Eis die Zeit im Freien genießen, mit Freunden unbeschwert durch die Stadt schlendern: Eine Szenerie, an der vor einem Jahr, im März 2019, wohl keiner etwas befremdliches gefunden hätte. Nun im März 2020, in Zeiten der Corona-Krise, scheinen diese sonst so gewöhnlichen Erlebnisse undenkbar. Leere Plätze prägen nach Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen in Stuttgart das Stadtbild.

Die Menschen scheinen sich an die Ausgangsbeschränkungen zu halten, viele bleiben zuhause. Die Polizei prüft weiterhin, ob die Maßnahmen umgesetzt werden. Der Schlossplatz, der sonst einen beliebten Treffpunkt für Jung und Alt darstellt, ist ebenso leer wie die restliche Innenstadt. Geschlossene Restaurants, Cafés und Clubs sind derzeit der Normalzustand. Wer doch einen Blick auf Botschaften im Schaufenster oder auf einer Anzeigentafel wirft, bemerkt, was viele Aussagen eint: Zusammenhalt ist in diesen Zeiten wichtig.

Unsere Galerie zeigt Stuttgart in Zeiten der Corona-Pandemie. Einige Aufnahmen wurden während der „Earth Hour“ gemacht, eine Klimaaktion, bei der Bauwerke weltweit für eine Stunde dunkel bleiben.

