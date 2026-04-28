Das Technische Hilfswerk aus Leonberg ist dieser Tage zu einem denkwürdigen Einsatz ausgerückt: Es ging um Spezi, und zwar kistenweise. Nun reagiert die Firma aus Bayern.
Die Trauer ist offenkundig groß. „Wir mussten erst mal verdauen, was letzten Freitag passiert ist“, schreibt der Limo-Hersteller Spezi auf seinem Instagram-Kanal. Welch’ schlimme Dinge geschehen sind, zeigt das dazugehörige Foto: Kistenweise hatte sich am vergangenen Freitag das namensgebende Getränk aus einem Sattelzug-Auflieger über den Asphalt der Autobahn 8 kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen verteilt. Scherben waren allüberall, groß das Drama – und ebenso die Verkehrsbeeinträchtigungen.