Mit einer Bilderserie und emotionalen Worten haben Prinz William und Prinzessin Kate an Queen Elizabeth II. erinnert, die heute 100 Jahre alt geworden wäre.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben mit emotionalen Worten an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) erinnert. Die Großmutter von William hätte am 21. April ihren 100. Geburtstag gefeiert. Das Thronfolgerpaar veröffentlichte auf Instagram aus diesem Anlass unter anderem ein Foto der ehemaligen Monarchin, auf dem sie als junge Frau zu sehen ist.

Zu weiteren Bildern, die die Queen mit Mitgliedern ihrer Familie zeigen, schreiben William und Kate: "Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. - eine Erinnerung an eine Frau, die durch ihr lebenslanges Engagement Generationen inspiriert hat."

Viele Gedenkfeierlichkeiten zum 100. Geburtstag

Zuvor war bereits die Ansprache von König Charles III. (77) zum 100. Geburtstag seiner verstorbenen Mutter veröffentlicht worden. Es ist eine bewegende Hommage an seine "liebe Mama", in der er ihre Beständigkeit und ihren jahrzehntelangen Einsatz hervorhob.

In seiner Videobotschaft aus der ehemaligen Bibliothek der Queen auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie am 8. September 2022 verstarb, lobte Charles die Art und Weise, wie die Monarchin so "beständig, standhaft und dem Volk, dem sie diente, vollkommen ergeben" gewesen sei.

König Charles und Königin Camilla (78) kamen am Vormittag zudem mit weiteren Royals sowie Premierminister Keir Starmer (63) im Britischen Museum zusammen. Dort begutachteten sie die Entwürfe für das geplante "Queen Elizabeth Memorial", das im St. James' Park entstehen soll.

Im Londoner Regent's Park trägt außerdem seit Dienstag ein neu gestaltetes Stück Grünfläche den Namen von Queen Elizabeth II.. Ihre Tochter Prinzessin Anne (75) hat dort den "Queen Elizabeth II Garden" eröffnet. Anne enthüllte "People" zufolge eine Gedenktafel und unterhielt sich mit einigen Mitgliedern des Teams hinter der Gartengestaltung.

Am Abend laden Charles und Camilla abschließend zu einem Empfang im Buckingham-Palast ein. Neben hochrangigen Mitgliedern der Royal Family werden auch Gäste erwartet, die ihren 100. Geburtstag feiern. Außerdem sollen Vertreter von Organisationen teilnehmen, denen die Queen zu Lebzeiten als Schirmherrin verbunden war.