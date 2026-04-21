Mit einer Bilderserie und emotionalen Worten haben Prinz William und Prinzessin Kate an Queen Elizabeth II. erinnert, die heute 100 Jahre alt geworden wäre.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) haben mit emotionalen Worten an die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) erinnert. Die Großmutter von William hätte am 21. April ihren 100. Geburtstag gefeiert. Das Thronfolgerpaar veröffentlichte auf Instagram aus diesem Anlass unter anderem ein Foto der ehemaligen Monarchin, auf dem sie als junge Frau zu sehen ist.