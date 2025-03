Bild mit Queen Elizabeth: Mit Kindheitsfoto: König Charles sendet Muttertagsgrüße

1 Königin Camilla und König Charles gedenken zum Muttertag ihrer verstorbenen Mütter. Foto: i-Images/Pool/eyevine

Das britische Königshaus hat am Sonntag mit einem nostalgischen Instagram-Post den britischen Muttertag gefeiert. König Charles teilte dabei unter anderem ein besonderes Kindheitsbild von sich und seiner Schwester Prinzessin Anne mit ihrer Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II.











Link kopiert



König Charles III. (75) und die britischen Royals haben am Sonntag den in Großbritannien gefeierten Muttertag, bekannt als "Mothering Sunday", mit einem emotionalen Social-Media-Post gewürdigt. Auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie wurden historische Aufnahmen geteilt, die an die verstorbenen Mütter des Königspaars erinnern. "Allen Müttern und denjenigen, die ihre Mütter heute vermissen, wünschen wir einen friedlichen Muttertag", lautet die Botschaft dazu.