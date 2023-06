11 Rund 60 000 Menschen feierten beim Southside. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Raus aus dem Alltag, rein ins Partyvergnügen: Drei Tage lang lud das „Southside“-Festival zum Feiern ein. Rund 60 000 Menschen folgten dem Ruf. Enttäuscht wurden sie nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Peter Fox spürt die Liebe, Clueso findet es „saugeil“ und Nina Chuba wundert sich über verzierte Schwimmnudeln: Rund 60 000 Menschen haben am Wochenende beim „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck gefeiert. Zum Abschluss des Open-Airs am Sonntag haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Alles sei wie geplant gelaufen, sagte Festivalsprecher Benjamin Hetzer. „Alles im grünen Bereich“, bilanzierte auch die Bürgermeisterin der kleinen Gemeinde im Landkreis Tuttlingen, Marina Jung. Auch die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf.