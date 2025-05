Bilanz zum Hochzeitstag: Meghan startet durch, was macht Prinz Harry?

Herzogin Meghan bastelt an ihrem neuen Lifestyle-Imperium, während Prinz Harry für seine Charity-Arbeit wahrgenommen werden will. So steht es sieben Jahre nach ihrer Hochzeit um die Sussexes.

Sieben Jahre nach ihrer Märchenhochzeit auf Schloss Windsor gehen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) in Kalifornien ihrem Leben nach - aber ist der Herzog von Sussex dort wirklich angekommen? Während seine Ehefrau an ihrem Lifestyle-Imperium bastelt, sorgt der 40-Jährige vor allem weiter mit seinen Familienproblemen in Großbritannien für Schlagzeilen.

Meghan, die mit Harry die beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3) hat, konnte für den Neustart womöglich auf die besseren Grundlagen zurückgreifen. Schon bevor sie Harry 2016 durch eine gemeinsame Freundin über Instagram kennenlernte, hatte die US-Schauspielerin eine Karriere. Sie spielte in der Anwaltsserie "Suits" eine Hauptrolle. Und auf ihrer Lifestyle-Seite "The Tig" schrieb sie über Essen, Mode und Reisen. Im Jahr 2017, in dem sie sich mit Harry verlobte, beendete sie diese. Wenig später stand sie auch das letzte Mal für "Suits" vor der Kamera.

Karriereumbrüche für die Sussexes

Mit der Hochzeit am 19. Mai 2018 begann für sie ein neuer Vollzeitjob: Wie ihr Ehemann arbeitete die neue Herzogin von Sussex nun für die Krone - unter ständiger Beobachtung der britischen Boulevardpresse und mit den strengen Regeln und Hierarchien des Königshauses. Das ging nicht mal zwei Jahre gut. Anfang 2020 gaben Harry und Meghan ihre Rollen als arbeitende Royals ab und zogen mit dem kleinen Archie nach Kalifornien.

Meghan und Harry starteten im Sommer 2020 dort eine neue, gemeinsame Karriere. Sie unterzeichneten einen Vertrag mit Netflix - Medienberichten zufolge angeblich über 100 Millionen Dollar - sowie einen ebenfalls Millionen schweren Deal mit Spotify. Im Oktober 2020 gründeten sie außerdem die Archewell Inc., die als Dachorganisation für ihre Produktions- und Wohltätigkeitsunternehmungen dient.

Meghans Spotify-Podcast "Archetypes" startete 2021 zunächst mit großem Erfolg, der offenbar schnell wieder nachließ. Der Sussex-Deal mit Spotify endete 2023. Auch das Kinderbuch "The Bench" der Herzogin wurde zwar schnell zum Bestseller, die Kritiken waren allerdings weniger schmeichelhaft.

Was zum großen Erfolg wurde, war aber die erste Netflix-Serie des Herzogs und der Herzogin von Sussex, "Harry & Meghan". Darin sprachen sie über ihren Rückzug aus dem Königshaus - inklusive Angriffe auf Harrys engste Verwandtschaft um König Charles (76) - und das Ende 2022 nur wenige Wochen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022).

Neustart für Meghan seit Anfang 2025

Seit Anfang des Jahres startet Meghan nun mit ihren Lifestyle-Unternehmungen durch. Im März 2025 veröffentlichte Netflix "With Love, Meghan", eine TV-Show, in der es um Meghans Rezepte, Gastgeber-Hacks und Gartentipps geht. Staffel zwei folgt im Herbst. Ebenfalls im März ging ihre neue Lifestyle-Marke namens "As Ever" an den Start. Die ersten Produkte, darunter ein Himbeeraufstrich, Wildblumenhonig, Blumenstreusel und drei Teesorten, kamen am 2. April auf den Markt und sollen in weniger als einer Stunde ausverkauft gewesen sein. Zudem hat Meghan seit April einen neuen Podcast, "Confessions of a Female Founder". Sie spricht darin mit anderen Frauen, die Unternehmen leiten.

Für Harry ging der Umzug in die USA dagegen mit vielen Problemen einher. Die Beziehung zu seiner Familie, vor allem zu seinem Bruder Prinz William (42) und seinem Vater Charles, scheint zerstört zu sein durch die öffentlichen Angriffe der Sussexes auf das Könighaus. Neben der Netflix-Doku offenbarte Harry auch in seiner Autobiografie "Spare" viele unschöne Details über seine Familie. Erfolg hatte er aber auch damit: Es wurde nach seinem Erscheinen Anfang 2023 zum am schnellsten verkauften Sachbuch der Geschichte. Der Vorwurf, den er sich aber anhören musste: Er verdient sein Geld mit der Zerstörung seiner Familie.

Auf weniger Interesse schienen dann auch Harrys Netflix-Projekte über den Polosport und die Invictus Games zu stoßen. Seine wahre Aufgabe soll der Prinz auch angeblich woanders sehen: Er wolle durch seine wohltätige Arbeit wahrgenommen werden, wie "The Times" vergangenes Jahr berichtete. Vor allem die Invictus Games, eine von Harry 2014 gegründete internationale Sportveranstaltung für verwundete Soldaten, soll höchste Priorität haben. Erst im April 2025 reiste der 40-Jährige auch in die Ukraine, um sich mit Kriegsopfern zu treffen.

Prinz Harry macht Negativschlagzeilen

Schlagzeilen macht Prinz Harry vor allem aber durch seine Prozesse in der Heimat. Dort ging er gegen die Boulevardpresse und auch gegen die britischen Behörden vor. Der Sohn von König Charles hatte nach seinem Umzug in die USA erfolglos versucht, eine Entscheidung anzufechten, die sein Sicherheitsniveau in seiner Heimat reduzierte. Anfang Mai wurde seine Klage dagegen erneut abgeschmettert. Es folgte ein BBC-Interview des Herzogs von Sussex: Darin offenbarte er Details über sein angespanntes Verhältnis zu seinem Vater. Harry erklärte, der Monarch spreche nicht mit ihm "wegen dieser Sicherheitsgeschichte". Zudem sagte er unter anderem zu einer möglichen Aussöhnung mit dem krebskranken König: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt." Aussagen, die erneut scharf kritisiert wurden.

Was Prinz Harry neben seinen Charity-Auftritten sehr glücklich machen soll, ist dagegen die Zeit, die er mit seinen Kindern Archie und Lilibet verbringt. Und auch seine Ehe mit Meghan scheint trotz anderslautender Gerüchte weiter stabil und harmonisch zu sein. Vor wenigen Tagen wurde das prominente Paar bei einem Beyoncé-Konzert gesichtet, wie es zusammen feierte. Kurze Zeit später besuchten die beiden auch einen Auftritt von James Taylor. Und einem gemeinsamen Abend an ihrem Hochzeitstag steht nun vermutlich auch nichts im Wege.