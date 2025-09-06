Fest geht zu Ende: Ging das Stuttgarter Weindorf diesmal zu lange? – So sehen es die Wirte

Das 49. Stuttgarter Weindorf neigt sich dem Ende zu. Die Veranstalter sind zufrieden – ein Aber mussten sie allerdings trotzdem aussprechen.
17 Tage, rund 30 Wirtinnen und Wirte – davon vier ganz neu dabei –, die zusammengenommen mehr als 120 einzelne Laubenabschnitte mit ihrem Wein- und Speisenangebot bespielen: Das Weindorf neigt sich dem Ende zu. An diesem Samstag, 6. September, werden bis in den Abend hinein die letzten Viertele ausgeschenkt. Das Team des veranstaltenden Vereins Pro Stuttgart hofft angesichts ordentlicher Wetteraussichten auf einen gelungenen Ausklang, zeigte sich aber bereits am Freitagvormittag summa summarum zufrieden mit dem 49. Stuttgarter Weindorf. „Für uns als Veranstalter war es ein Erfolg“, resümierte der Geschäftsführer Dominik Schwab.