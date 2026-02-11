Stadt und Polizei ziehen ein positives Resümee des großen Festes: Die Straßen waren schnell wieder frei nach dem Umzug. Es gab aber kleinere Ausschreitungen.
Nach seiner Spezialbehandlung im Gesicht durch die Narrenzunft Beerlesklopfer griff Tobias Degode auf dem Marktplatz zum Kosmetiktuch, um sich die schwarz-grüne Schminke, mit der die Narren den Oberbürgermeister verziert hatten, zu entfernen. „Ich bin ja kein Grüner“, sagte der wieder erbleichte Rathauschef grinsend, um sodann mit den Gästen aus den Partnerstädten in Richtung Stadthalle zu ziehen.