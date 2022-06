15 An zwei Tagen haben 100 000 Fans die Rammstein-Konzerte in Stuttgart erlebt – alles blieb friedlich und ohne Störungen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das ist ungewöhnlich: Bei 100 000 Fans an zwei Tagen sind nennenswerte Zwischenfälle ausgeblieben. Die Bilanz des Doppelkonzerts von Rammstein auf dem Wasen fällt positiv aus. Vereinzelt gab es Lärmbeschwerden, auch Notrufe aus Angst vor einem Großbrand.















Die neue Festivalarena auf dem Wasen hat ihre erste Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Polizei, Feuerwehr und die Veranstalter vom Musiccircus freuen sich, dass nach der langen Großkonzertpause der Aufmarsch der 100 000 Fans von Rammstein am Freitag und Samstag friedlich vonstatten gegangen ist. Laut Polizei gab es an beiden Tagen keine nennenswerte Störungen. Dies sei bei so einer großen Masse an Konzertbesucherinnen und -besuchern keineswegs selbstverständlich, hieß es bei den Ordnungskräften.

„Die Fans von Rammstein sind in der großen Mehrheit ganz normale Menschen, bis ins Alter von 70 Jahren hinauf“, erklärte ein Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, der am Samstag Dienst auf dem Cannstatter Wasen hatte, „keine ausgeflippten Rocker.“ Die Pyrotechniker der Band seien so perfekt vorgegangen, dass zu keiner Zeit die Gefahr bestanden habe, die vielen Flammen, die ein fester Bestandteil der Show sind, könnten sich gegen das Publikum richten.

„Besser kann man es kaum machen“

Bei der Feuerwehr gingen vereinzelt Notrufe an – aus Sorge, es sei zu einem Großbrand im Bereich des Neckarparks gekommen. Auch Beschwerden über den Lärm gingen ein – die Stadt hatte dafür extra eine Telefonleitung geschaltet. Die Band hielt sich an die zeitliche Vorgabe: Um 22.30 Uhr musste Ruhe sein. Deshalb begann sie früher als in anderen Städten mit dem Konzert, nämlich um 20 Uhr. Weil es da noch nicht ganz dunkel war, ist die Feuershow bis zur Dämmerung nicht ganz so spektakulär gewesen wie in anderen Städten. Der Sound wummerte über die halbe Stadt. Feinstaubmessungen gab es freilich keine.

Vertreter von Polizei und Feuerwehr lobten die Veranstalter vom Musiccircus und in.Stuttgart. „Besser kann man es kaum machen“, war zu hören. Der Einlass begann bereits um 15.30 Uhr und entzerrte sich auf diese Weise bis zum ersten Bühnenknall von Rammstein um 20 Uhr. Es gab nur am Anfang großen Andrang an den Eingangsgittern. Die Kartenfirma Eventim war mit drei „Trouble-Shooting“-Containern vertreten, sodass fast allen geholfen werden konnte, die mit alten oder nicht aktualisierten Tickets gekommen waren. Die Aufrufe in unser Zeitung, rechtzeitig im Netz neue Karten mit den richtigen Namen abzurufen, blieben wohl nicht ohne Folge.

Was die Grüne Brigitte Loesch zur Feinstaubbelastung sagt

Den Preis für das nachhaltigste Konzert erhalten die Feinstaubproduzenten von Rammstein nicht. Brigitte Loesch von den Grünen, ebenfalls auf dem Wasen, sieht’s gelassen. „Meinem Öko-Herz gefällt das Konzert mit der Feuershow richtig gut“, sagt sie, „das Bundesumweltamt hat gerade verkündet, dass die Belastung von Pyrotechnik bei Großveranstaltungen gering ist.“ Ihre Freude ist ungetrübter als der Abendhimmel

Mit dem Kesselfestival geht es am 25. und 26. Juni weiter

Die Bühne von Rammstein wird nun abgebaut, ebenso die Tribüne direkt gegenüber. Für die nächsten Festivaltagen, unter anderem mit den Fantastischen Vier, Iron Maiden und den Toten Hosen, wird es eine neue, dann gemeinsame Bühne geben, sowie eine Großtribüne weniger. Am 25. und 26. Juni wird auf dem Wasen das Kesselfestival gefeiert.