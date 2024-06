So feierten 30.000 Fans auf dem Stuttgarter Schlossplatz

Die deutsche Mannschaft startet bei der EM furios – auf dem Stuttgarter Schlossplatz feierten tausende Fans. Veranstalter und Polizei ziehen Bilanz.











Link kopiert



Den 5:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Schottland haben Fans in der Fanzone am Schlossplatz und weiteren Public-Viewing-Orten in der Stadt gefeiert.