Bilanz: Kaufbeuren ist Deutschlands neue Blitzhauptstadt

Kaufbeuren im bayerischen Allgäu führt das neue Blitz-Ranking an, doch die Zahl der Einschläge ist 2025 ungewöhnlich niedrig. Das gilt besonders für den Norden.
Kaufbeuren/Wien - Deutschland hat eine neue Blitzhauptstadt: Mit einer Dichte von 1,23 Blitzen pro Quadratkilometer liegt Kaufbeuren im Allgäu auf Platz eins des vom Blitz-Informationsdienst Aldis/Blids erstellten Rankings der Landkreise, Kreise und kreisfreien Städte, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Das sind außergewöhnlich wenige Blitze. Der Spitzenreiter des vergangenen Jahres - das oberbayerische Rosenheim - war da noch auf fast drei Blitze pro Quadratkilometer gekommen.